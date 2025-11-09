Фото: пресслужба поліції

На Шосткинщині поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася поблизу села Усок учора близько 11 години

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На місце інциденту оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група для фіксації обставин ДТП та надання допомоги постраждалим.

Попередньо встановлено, що 39-річний водій Renault Trafic, здійснюючи об'їзд припаркованого автобуса, не переконався у безпечності маневру. Він виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Honda CR-V під керуванням 54-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення водій Renault та його пасажири, 38-річна жінка і 47-річний чоловік, отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості та були шпиталізовані. Водію Honda медична допомога знадобилася на місці події.

Обидва транспортні засоби вилучені та поміщені на майданчик тимчасового зберігання. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю пішоходів. Один із постраждалих загинув на місці, а інша людина перебуває у лікарні, лікарі борються за її життя.