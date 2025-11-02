В результате удара РФ по Днепропетровщине погибли украинские военные

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате вражеского удара 1 ноября по Днепропетровской области погибли и ранены среди украинских военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Группировку войск "Восток".

В ВСУ сообщили, что враг совершал ракетно-дроновый удар по общинам Днепропетровской области – пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины.

"В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

На данном этапе работают соответствующие правоохранительные органы, в частности, проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего и генерального штаба ВСУ о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрете размещения личного состава и проведении совещаний и собраний на открытой местности, а также размещении в неназначенных для этого местах.

Напомним, 1 ноября российские войска атаковали Марганец Днепропетровской области. Из-за вражеской атаки FPV-дроном погиб 58-летний мужчина. Также пострадала 54-летняя женщина – будет лечиться амбулаторно.