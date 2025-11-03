Нічна атака на Сумщині: є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів
Цієї ночі росіяни атакували Тростянецьку громаду на Сумщині за допомогою ударних безпілотників. Ворог цинічно вдарив по житлових будинках – прицільно, уночі, коли люди спали
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, одна людина загинула.
З-під завалів рятувальники деблокували ще трьох постраждалих – їм надають необхідну медичну допомогу.
На місці працюють рятувальні служби, триває пошуково-рятувальна операція. Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, в суботу, 1 листопада, російські військові вкотре атакували енергооб’єкти Сумської громади. Під час збиття ворожих дронів дістав поранення 33-річний житель громади. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.
