16:29  02 листопада
Внаслідок удару РФ по Дніпропетровщині загинули українські військові
12:10  02 листопада
На Прикарпатті суддя скоїла смертельну ДТП: ДБР оголосило їй підозру
08:33  02 листопада
В Одесі стався скандал через російську музику у нічному клубі
03 листопада 2025, 06:58

Нічна атака на Сумщині: є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів

03 листопада 2025, 06:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Цієї ночі росіяни атакували Тростянецьку громаду на Сумщині за допомогою ударних безпілотників. Ворог цинічно вдарив по житлових будинках – прицільно, уночі, коли люди спали

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, одна людина загинула.

З-під завалів рятувальники деблокували ще трьох постраждалих – їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють рятувальні служби, триває пошуково-рятувальна операція. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, в суботу, 1 листопада, російські військові вкотре атакували енергооб’єкти Сумської громади. Під час збиття ворожих дронів дістав поранення 33-річний житель громади. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

