Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
У соціальних мережах опублікували відео, на якому зафіксовано момент удару дрона-камікадзе типу "Італмас" у Сумах
Про це інформує RegioNews.
На записі чітко видно, як безпілотник наближається до цілі та вибухає.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
Довідка: російський дрон "Італмас" (інші назви "Герань-3", "Виріб 54", "газонокосарка") – спрощена версія ударного безпілотника Shahed-136, побудована за схемою "літаюче крило". Його ще називають гібридом "Шахеда" та "Ланцета".
Характеристики:
- Дальність польоту – до 200 кілометрів.
- Швидкість – не більше 120-150 км/год.
- Тип двигуна – бензиновий китайський двигун, як і у "Герберах".
- Бойова частина – від 15 до 25 кг вибухівки.
Нагадаємо, 21 жовтня ввечері у Сумах російський безпілотник влучив у проїжджу частину міста, внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей. Удар дрона пошкодив кілька автомобілів, лінії електропередач та інші елементи міської інфраструктури.
