Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео

Фото: Сумська ОВА

У соціальних мережах опублікували відео, на якому зафіксовано момент удару дрона-камікадзе типу "Італмас" у Сумах

Про це інформує RegioNews.

На записі чітко видно, як безпілотник наближається до цілі та вибухає.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Довідка: російський дрон "Італмас" (інші назви "Герань-3", "Виріб 54", "газонокосарка") – спрощена версія ударного безпілотника Shahed-136, побудована за схемою "літаюче крило". Його ще називають гібридом "Шахеда" та "Ланцета".

Характеристики:

Дальність польоту – до 200 кілометрів.

Швидкість – не більше 120-150 км/год.

Тип двигуна – бензиновий китайський двигун, як і у "Герберах".

Бойова частина – від 15 до 25 кг вибухівки.

Нагадаємо, 21 жовтня ввечері у Сумах російський безпілотник влучив у проїжджу частину міста, внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей. Удар дрона пошкодив кілька автомобілів, лінії електропередач та інші елементи міської інфраструктури.