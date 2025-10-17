11:54  17 жовтня
17 жовтня 2025, 12:37

На Сумщині неповнолітнього судили за державну зраду

17 жовтня 2025, 12:37
Ілюстративне фото
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Відомо, що неповнолітнього хлопця завербували росіяни

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2022 році неповнолітній хлопець потрапив в агентурну мережу РФ. Там він був приблизно два роки. Зокрема, підліток передав координати ДП "Шосткинський завод "Зірка", де розміщувалося виробництво боєприпасів і військовослужбовці Сил оборони України в адміністративних будівлях. За період співробітництва обвинуваченого з РФ цей завод обстріляли чотири рази.

У переписках з росіянами хлопець казав, що нібито завдяки йому було знищено колону ЗСУ в районі міста Кролевець та знищено склад боєприпасів у Шостці. Уже в червні 2024 року його затримали. В його телефоні знайшли багато зображень з ворожою символікою та проросійські телеграм-канали.

У СІЗО під час допитів підліток казав, що нібито хотів заробити гроші й надавати ворогу неправдиву інформацію, але через погрози йому довелось погодитися співпрацю. Заклик до удару по будівлі ТЦК та СП він пояснив тим, що діяв у стані стресу, тому що мобілізували його дядька.

На суді він продовжував заперечувати вину. Проте слідство мало достатньо доказів. Суд вважав пояснення обвинуваченого нелогічними.

Неповнолітнього засудили до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.

