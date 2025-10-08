08:57  08 жовтня
08 жовтня 2025, 09:25

На Сумщині ворожий дрон влучив у будинок: постраждала родина, 4-річна дівчинка – у важкому стані

08 жовтня 2025, 09:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У селі Краснопільської громади російський ударний дрон поцілив у житловий будинок

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Внаслідок атаки постраждала родина – госпіталізовані 4-річна дівчинка, її мати та бабуся.

Дитина перебуває у важкому стані з численними опіками. Лікарі борються за життя дівчинки, вирішується питання про транспортування до лікарні "Охматдит".

Нагадаємо, у місті Шостка на Сумщині відновили газопостачанння після масованих російських ударів. Аварійні роботи тривали близько доби.

