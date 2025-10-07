Фото: из открытых источников

В Сумах 61-летний мужчина получил тяжелые травмы после взрыва мины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Сумский горсовет.

По предварительным данным, это была мина ПФМ-1 "Лепесток". Мужчина нашел взрывное устройство на контейнерной площадке по улице Сумской терробороны.

Пострадавшего госпитализировали. У него – травма головы, травматическая ампутация двух пальцев левой руки и обломочные ранения правой кисти.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и происхождение взрывчатки.

Жителей громады призывают быть внимательными, не трогать подозрительные предметы и сообщать о них по номерам 101 или 102.

Напомним, ранее в Херсоне 13-летний мальчик подорвался на российской мине. Он наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток".