Фото: з відкритих джерел

У Сумах 61-річний чоловік отримав тяжкі травми після вибуху міни

Про це передає RegioNews із посиланням на Сумську міськраду.

За попередніми даними, це була міна ПФМ-1 "Пелюстка". Чоловік знайшов вибуховий пристрій на контейнерному майданчику по вулиці Сумської тероборони.

Постраждалого госпіталізували. У нього – травма голови, травматична ампутація двох пальців лівої руки та уламкові поранення правої кисті.

Правоохоронці встановлюють обставини події та походження вибухівки.

Жителів громади закликають бути уважними, не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про них за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, раніше у Херсоні 13-річний хлопчик підірвався на російській міні. Він наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "пелюстка".