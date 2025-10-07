Ілюстративне фото: armyinform

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Ворожі дрони влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Зарічному районі міста. Внаслідок атаки є пошкодження, зокрема в житловому секторі, а також часткове знеструмлення.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Наразі фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження.

Розгортається штаб із ліквідації наслідків атаки. Людям допоможуть закрити пошкодження в оселях і нададуть усю необхідну підтримку.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня у Сумах пролунали вибухи, після чого в місті почалися перебої з електропостачанням.