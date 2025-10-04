Фото: Укрзалізниця

У суботу, 4 жовтня, близько 11:50 російські війська атакували безпілотником пасажирський потяг, що стояв на залізничному вокзалі в Шостці. Потяг готувався до відправлення

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора та Укрзалізницю.

Через кілька хвилин, коли тривала евакуація пасажирів, дрон влучив ще в один потяг. Станом на 13:00 госпіталізовані щонайменше 8 людей.

Правоохоронці документують наслідки атаки.

За інформацією Укрзалізниці, пошкоджено два потяги – приміський Терещенська-Новгород-Сіверський та Шостка-Київ. Другий удар по електровозу стався вже під час евакуації людей.

"Підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами. Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях", – йдеться у повідомленні.

