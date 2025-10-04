01:50  04 жовтня
04 жовтня 2025, 13:19

Удар росіян по потягу на Сумщині: Зеленський показав відео з наслідками

04 жовтня 2025, 13:19
Фото: скриншот
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Шостці безпілотником

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

На кадрах – пошкоджені вагони та рятувальні служби, що працюють на місці. Внаслідок удару постраждали десятки людей. Серед тих, хто був на місці, – і працівники "Укрзалізниці", і пасажири. Усі необхідні служби вже задіяні, триває надання допомоги та з’ясування обставин.

Зеленський назвав атаку цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі.

"Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", – йдеться у повідомленні.

Президент показав відео наслідків російського удару.

Нагадаємо, 4 жовтня росіяни атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини. Ворог влучив у пасажирський потяг сполученням "Шостка-Київ".

