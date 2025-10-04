Фото: ОВА

У суботу, 4 жовтня, російські військові атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Ворог влучив у пасажирський потяг сполученням "Шостка-Київ". Внаслідок атаки загорівся один із вагонів потяга.

На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгорнуто оперативний штаб, людям надають необхідну допомогу.

Як розповіла Суспільному т.в.о. голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк, через атаку по потягу постраждали близько 30 людей, усіх поранених госпіталізували. Їхній стан уточнюється.

Після першого удару росіяни вдарили повторно, однак цього разу обійшлося без жертв.

Масштаби руйнувань і кількість постраждалих ще уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня російська армія атакувала Україну 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23. ППО знешкодила 73 дрони.