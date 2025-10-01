Фото: поліція

Минулої доби російські війська продовжували обстрілювати територію Сумської області. Здійснили 96 обстрілів по 44 населених пунктах в 19 територіальних громадах

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, які фіксували руйнування та збирали докази воєнних злочинів.

Внаслідок обстрілів поранення дістали троє цивільних. Пошкоджені житлові та господарські будівлі, зокрема багатоповерхівка й приватний будинок, адміністративні приміщення, склади, елеватор, лікарня, а також об’єкти енергетики та водопостачання.

Вогонь ворога зачепив і транспорт – пошкоджені дві вантажівки та легковий автомобіль.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок влучань пошкоджена житлова інфраструктура. Поранення дістали шестеро людей.