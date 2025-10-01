Пошкоджені будинки, склади, лікарня та енергооб’єкт: поліція про наслідки обстрілів Сумщини
Минулої доби російські війська продовжували обстрілювати територію Сумської області. Здійснили 96 обстрілів по 44 населених пунктах в 19 територіальних громадах
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, які фіксували руйнування та збирали докази воєнних злочинів.
Внаслідок обстрілів поранення дістали троє цивільних. Пошкоджені житлові та господарські будівлі, зокрема багатоповерхівка й приватний будинок, адміністративні приміщення, склади, елеватор, лікарня, а також об’єкти енергетики та водопостачання.
Вогонь ворога зачепив і транспорт – пошкоджені дві вантажівки та легковий автомобіль.
Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок влучань пошкоджена житлова інфраструктура. Поранення дістали шестеро людей.