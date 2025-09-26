На Сумщині росіяни вдарили КАБом по житловому сектору: пошкоджені будинки
У пʼятницю, 26 вересня, близько 4:20 ранку російські війська завдали удару авіабомбою по житловому сектору у Стецьківському старостаті на Сумщині
Про це передає RegioNews із посиланням на Сумську МВА.
Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки. Можливі перебої з електро- та газопостачанням.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Масштаби руйнувань уточнюються.
