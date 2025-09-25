В Сумской области пограничники уничтожили почти два десятка российских БпЛА
Военнослужащие 5 пограничного отряда демонстрируют профессионализм и эффективность в уничтожении вражеских дронов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
За прошедшие сутки пограничники на Сумщине ликвидировали в общей сложности 19 вражеских БпЛА: 1 "герберу", 1 "зал", 2 "молнии" и 15 FPV-дронов, из которых 6 управлялись с помощью оптоволокна.
"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, 23 сентября, около 18:00 россияне атаковали дроном автомобиль вблизи города Ворожба Сумского района. В результате атаки погиб мужчина, еще один получил ранения.
