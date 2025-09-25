На Сумщині прикордонники знищили майже два десятки російських БпЛА

фото: ДПСУ

Військовослужбовці 5 прикордонного загону демонструють професіоналізм та ефективність у знищенні ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За минулу добу прикордонники на Сумщині ліквідували загалом 19 ворожих БпЛА: 1 "герберу", 1 "зала", 2 "молнії" та 15 FPV-дронів, з яких 6 були керовані за допомогою оптоволокна.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня, близько 18:00 росіяни атакували дроном автомобіль поблизу міста Ворожба Сумського району. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один отримав поранення.