На Сумщині прикордонники знищили майже два десятки російських БпЛА
Військовослужбовці 5 прикордонного загону демонструють професіоналізм та ефективність у знищенні ворожих дронів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
За минулу добу прикордонники на Сумщині ліквідували загалом 19 ворожих БпЛА: 1 "герберу", 1 "зала", 2 "молнії" та 15 FPV-дронів, з яких 6 були керовані за допомогою оптоволокна.
"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 вересня, близько 18:00 росіяни атакували дроном автомобіль поблизу міста Ворожба Сумського району. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один отримав поранення.
