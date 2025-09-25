12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня 2025, 14:35

На Сумщині прикордонники знищили майже два десятки російських БпЛА

25 вересня 2025, 14:35
фото: ДПСУ
Військовослужбовці 5 прикордонного загону демонструють професіоналізм та ефективність у знищенні ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За минулу добу прикордонники на Сумщині ліквідували загалом 19 ворожих БпЛА: 1 "герберу", 1 "зала", 2 "молнії" та 15 FPV-дронів, з яких 6 були керовані за допомогою оптоволокна.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня, близько 18:00 росіяни атакували дроном автомобіль поблизу міста Ворожба Сумського району. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один отримав поранення.

