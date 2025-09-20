Фото: Артем Кобзар

Про це передає RegioNews із посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова та в.о. міського голови Артема Кобзара.

Під ворожий обстріл з РСЗВ потрапили нежитлові будівлі у промисловій зоні.

У районі є знеструмлення. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють відповідні служби, які обстежують територію та уточнюють наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Сили ППО збили або подавили 583 повітряні цілі.