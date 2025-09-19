11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
08:28  19 вересня
На Буковині на кордоні з Румунією зупинили мікроавтобус із 350 кг рідкісних металів
19 вересня 2025, 07:08

На Сумщині судитимуть лікарку, яка брала гроші за фіктивні медогляди військових

19 вересня 2025, 07:08
Фото: поліція
На Сумщині передали до суду справу головної лікарки з Роменського району, яку викрили на хабарях

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, лікарка-нарколог вимагала від військовослужбовців по 5 тисяч гривень за протоколи медогляду, які підтверджували відсутність алкоголю чи наркотиків. Без цих документів військових не допускали до служби.

Лікарка не проводила аналізів і не брала зразків, а протоколи оформлювала фіктивно, завіряючи їх печаткою. У червні правоохоронці зафіксували момент, коли вона отримала 15 тисяч гривень за три такі документи. Жінку тоді затримали.

Зараз слідство завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. Лікарці інкримінують отримання хабаря та службове підроблення.

Нагадаємо, у Харкові викрили посадовців ВЛК, які за хабарі "переводили" військових у тил. Фігурантам оголосили підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

19 вересня 2025
07 серпня 2025
