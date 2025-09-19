Фото: поліція

На Сумщині передали до суду справу головної лікарки з Роменського району, яку викрили на хабарях

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, лікарка-нарколог вимагала від військовослужбовців по 5 тисяч гривень за протоколи медогляду, які підтверджували відсутність алкоголю чи наркотиків. Без цих документів військових не допускали до служби.

Лікарка не проводила аналізів і не брала зразків, а протоколи оформлювала фіктивно, завіряючи їх печаткою. У червні правоохоронці зафіксували момент, коли вона отримала 15 тисяч гривень за три такі документи. Жінку тоді затримали.

Зараз слідство завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. Лікарці інкримінують отримання хабаря та службове підроблення.

