Атака дронів на Суми: є влучання, частина міста без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на вівторок, 16 вересня, у Сумах лунали вибухи, згодом в місті частково зникло світло

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, зафіксовано два влучання.

На щастя, удари не припали на житловий сектор, тож обійшлося без постраждалих серед цивільних.

"Енергетики вже працюють над оперативним відновленням світла", – додав Григоров.

Нагадаємо, напередодні російський дрон влучив на територію агрофірми у Сумах. На щастя, обійшлося без пошкоджень та постраждалих.

14 вересня окупанти завдали ракетного удару по околиці одного з сіл у Боромлянській громаді на Сумщині. Ціллю ворога стало мирне поле, де сільськогосподарська техніка працювала над збором врожаю. Внаслідок обстрілу постраждали 11 чоловіків.