На Сумщині викрили чоловіка, який робив фейкові меддовідки для ухилянтів
Правоохоронці затримали ділка, який організував незаконне виготовлення медичних документів для військовозобов’язаних
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
За версією слідства, чоловік за гроші забезпечував виготовлення довідок з неправдивими клінічними діагнозами, пов’язаними з психічними розладами. Такі документи давали можливість знятися з військового обліку.
Фігуранта затримали під час отримання 84 тисяч гривень від "клієнта". Раніше правоохоронці задокументували ще одну "угоду" – на 168 тисяч гривень.
Затриманому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення.
Нагадаємо, правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.