Фото: ДПСУ

Правоохоронці затримали ділка, який організував незаконне виготовлення медичних документів для військовозобов’язаних

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За версією слідства, чоловік за гроші забезпечував виготовлення довідок з неправдивими клінічними діагнозами, пов’язаними з психічними розладами. Такі документи давали можливість знятися з військового обліку.

Фігуранта затримали під час отримання 84 тисяч гривень від "клієнта". Раніше правоохоронці задокументували ще одну "угоду" – на 168 тисяч гривень.

Затриманому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.