Фото: ДСНС

В четвер, 11 вересня, російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ, який розташований у самому центрі Сум

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова та ДСНС.

На місце події прибули рятувальники, територію обстежили. Осередків горіння не виявили.

За попередніми даними, інформації про постраждалих немає.

Внаслідок удару пошкоджена одну з головних святинь міста – Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ. Це найстаріша кам’яна будівля Сум і пам’ятка архітектури національного значення.

"Атака по такій святині – ще одне свідчення цинічних злочинів росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", – наголосив Григоров.

Нагадаємо, ввечері 10 вересня в одному із сіл Великописарівської громади на Сумщині російський безпілотник поцілив по цивільному мотоциклу, внаслідок чого постраждав 16-річний підліток.