Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Коли на місце прибули рятувальники, щоб перевірити територію після першого удару, ворог повторно вдарив по тій самій локації.

Внаслідок атаки двоє співробітників ДСНС дістали поранення. Їх доправили до лікарні.

Також пошкоджений пожежний автомобіль.

Щойно рятувальники передислокувалися з місця події, росіяни знову обстріляли цю ділянку.

Нагадаємо, 8 вересня у Криворізькому районі на Дніпропетровщині росіяни цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які гасили пожежу. На щастя, ніхто з працівників ДСНС не постраждав.