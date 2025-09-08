Фото: полиция

Происшествие случилось 7 сентября около 15:00 в селе Патриотовка Сумского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На полевой дороге столкнулись два квадроцикла, которыми управляли 36-летний и 44-летний мужчины. Последний от полученных травм погиб на месте. Другого водителя госпитализировали.

Квадроциклы изъяли и поместили на спецплощадку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

