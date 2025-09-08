На Сумщині зіткнулися квадроцикли: один водій загинув, інший у лікарні
Подія сталася 7 вересня близько 15:00 у селі Патріотівка Сумського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На польовій дорозі зіткнулися два квадроцикли, якими керували 36-річний та 44-річний чоловіки. Останній від отриманих травм загинув на місці події. Іншого водія госпіталізували.
Квадроцикли вилучили та помістили на спецмайданчик.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Поліція встановлює всі обставини події.
Нагадаємо, 7 вересня в Ковелі на Волині дві восьмикласниці вʼїхали в дерево на квадроциклі. Пасажирка не постраждала, а водійку ушпиталили.
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Обіцяв "стерти" з бази та допомогти втекти за кордон: на Львівщині затримали переправника ухилянтів
08 вересня 2025, 22:49У Хмельницькому чоловік у дворі будинку підірвав гранату
08 вересня 2025, 22:47По 5 гривень уже не буде: експерт розповів, що чекати від цін на картоплю в Україні
08 вересня 2025, 22:45На Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали діти
08 вересня 2025, 22:14В Україні знову змінились ціни на огірки: скільки витрачати на кілограм
08 вересня 2025, 22:05На Сумщині знайшли мертвим відомого журналіста
08 вересня 2025, 21:50На Дніпропетровщині браконьєр наловив риби на понад 100 тисяч гривень
08 вересня 2025, 21:39Ексочільник МЗС Кулеба "втік з України" в Польщу
08 вересня 2025, 21:27Смертельна аварія на Рівненщині: Audi протаранив Citroen
08 вересня 2025, 21:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі блоги »