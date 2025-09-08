Фото: поліція

Подія сталася 7 вересня близько 15:00 у селі Патріотівка Сумського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На польовій дорозі зіткнулися два квадроцикли, якими керували 36-річний та 44-річний чоловіки. Останній від отриманих травм загинув на місці події. Іншого водія госпіталізували.

Квадроцикли вилучили та помістили на спецмайданчик.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, 7 вересня в Ковелі на Волині дві восьмикласниці вʼїхали в дерево на квадроциклі. Пасажирка не постраждала, а водійку ушпиталили.