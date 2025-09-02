Фото: Нацполіція

У Сумах поліція розслідує справу щодо будівництва полігону для складування відходів. Виявилось, що були збитки на близькл 25 мільйонів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, підрозділ Сумської міської ради та приватне підприємство уклали угоду. Відповідно до договору, підрядник повинен був виконати роботи. Йшлось про будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Сумського району. Це роботи на понад 80 мільйонів гривень.

Проте директор вносив до актів завищену у кілька разів вартість таких робіт. При цьому не виконав половину проєктних обсягів робіт, але отримав всю суму бюджетних коштів.

Зазначається, що сума збитків становить майже 25 мільйонів гривень.

