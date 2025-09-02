16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
16:07  02 вересня
У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє дітей, мати та ще троє постраждали
15:40  02 вересня
У центрі Києва упав уламок ворожого дрона
02 вересня 2025, 17:55

У Сумах розслідують розкрадання на будівництві полігону

02 вересня 2025, 17:55
Фото: Нацполіція
У Сумах поліція розслідує справу щодо будівництва полігону для складування відходів. Виявилось, що були збитки на близькл 25 мільйонів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, підрозділ Сумської міської ради та приватне підприємство уклали угоду. Відповідно до договору, підрядник повинен був виконати роботи. Йшлось про будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Сумського району. Це роботи на понад 80 мільйонів гривень.

Проте директор вносив до актів завищену у кілька разів вартість таких робіт. При цьому не виконав половину проєктних обсягів робіт, але отримав всю суму бюджетних коштів.

Зазначається, що сума збитків становить майже 25 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині викрито схему розкрадання пального у військовій частині. До злочину були причетні командир роти матеріального забезпечення, командир взводу та водій.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
