Фото: armyinform

Вночі 2 вересня російські військові завдали ударів по Сумах. Місто перебувало під атакою дронів

Про це передає RegioNews із посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова та начальника МВА Сергія Кривошеєнка.

"Внаслідок ворожої атаки у Сумах – масштабна пожежа. Російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста", – написав очільник ОВА.

За словами Кривошеєнка, внаслідок обстрілу у місті зруйноване приміщення торгового ряду. Пошкоджені чотири житлові будівлі, вибиті близько 50 вікон.

"Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них – дитина", – йдеться у повідомленні посадовця.

Пожежу ліквідували. Комунальні служби залучені до ліквідації наслідків.

Нагадаємо, вночі 2 вересня російська армія масовано атакувала дронами Білу Церкву в Київській області. Виникли пожежі, загинув чоловік.