19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
01 сентября 2025, 21:35

В Сумской области за день 7 человек пострадали из-за российских атак

01 сентября 2025, 21:35
фото: Олег Григоров / Сумская ОВА
Армия РФ в течение 1 сентября интенсивно атаковала гражданскую инфраструктуру Сумщины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, россияне атаковали Сумскую, Речковскую, Ворожбянскую, Белопольскую, Великописаревскую, Шалыгинскую и Дружбовскую общины.

В результате вражеских атак пострадали 7 человек.

Напомним, 27 августа враг нанес массированный удар беспилотникам по окрестностям Сумской общины. В результате атаки были повреждены объекты инфраструктуры.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
