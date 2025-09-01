У Сумській області за день 7 людей постраждали через російські атаки
Армія РФ протягом 1 вересня інтенсивно атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, росіяни атакували Сумську, Річківську, Ворожбянську, Білопільську, Великописарівську, Шалигинську та Дружбівську громади.
Внаслідок ворожих атак постраждали 7 людей.
Нагадаємо, 27 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по околицях Сумської громади. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти інфраструктури.
Армія рф збільшила кількість ударів КАБами по УкраїніВсі новини »
01 вересня 2025, 16:58Вся робота ТЦК – під запис: Міноборони запроваджує боді-камери
01 вересня 2025, 16:29Масована атака РФ: вибухи лунали по всій Україні
30 серпня 2025, 08:41
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Загибель людей біля укриття в столиці: охоронцю скасували вирок
01 вересня 2025, 22:23Чоловіку з Київщини, який стріляв у батька і сина, загрожує довічне ув’язнення
01 вересня 2025, 22:22Зеленський обговорив із премʼєром Португалії майбутні гарантії безпеки України
01 вересня 2025, 21:53Росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
01 вересня 2025, 21:47Миколаївщина отримає понад 30 млн грн для водозабезпечення
01 вересня 2025, 21:44300 млн на безпечне навчання: Харків готується до офлайну
01 вересня 2025, 20:44Дерев на 77 мільйонів: на Київщині директору підприємства загрожує ув'язнення
01 вересня 2025, 20:37У Херсоні на будівництво "підземних шкіл" витратили майже 73 млн грн
01 вересня 2025, 20:33Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
01 вересня 2025, 20:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »