19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 21:35

У Сумській області за день 7 людей постраждали через російські атаки

01 вересня 2025, 21:35
фото: Олег Григоров / Сумська ОВА
Армія РФ протягом 1 вересня інтенсивно атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, росіяни атакували Сумську, Річківську, Ворожбянську, Білопільську, Великописарівську, Шалигинську та Дружбівську громади.

Внаслідок ворожих атак постраждали 7 людей.

Нагадаємо, 27 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по околицях Сумської громади. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти інфраструктури.

РФ війна Сумська область атака Сумська МВА Григоров Олег Олексійович
