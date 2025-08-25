На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Життя 47-річного Олександра Горбунова обірвалося 22 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання з охорони й оборони державного кордону на Сумщині. Його з війни не дочекалися дружина, донька і мати.

"Сержант Олександр Горбунов назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, побратимів як мужній воїн, відданий син України, турботливий батько та щира й світла людина. Він назавжди залишився вірним присязі та побратимам!", - згадують про Олександра Горбунова його побратими, рідні й близькі.

Нагадаємо, Сили оборони України відкинули ворога на Сумщині і просунулися на 3,5 км. Про це свідчать дані DeepState.