Атака на Охтирку: вже 14 постраждалих, серед яких родина з трьома дітьми

Фото: Сумська обласна прокуратура

У результаті масованого обстрілу міста Охтирка Сумської області, здійсненого російськими окупантами в ніч на середу, постраждали 14 людей, серед них троє дітей

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу пошкоджено або знищено щонайменше 13 будинків.

По медичну допомогу звернулося 14 осіб, серед яких була родина з трьома маленькими дітьми віком 5 місяців, 4 та 6 років.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Слідчі Охтирського районного відділу поліції в Сумській області разом із прокуратурою документують наслідки атаки та збирають докази.

Нагадаємо, вночі 20 серпня російські військові завдали масованого удару безпілотниками по Охтирці у Сумській області.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджений багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарча споруда та гараж.