Фото: Кордон.Медіа

У Сумах частково зруйновано корпус університету після нічного обстрілу безпілотниками, постраждалих немає

Про це пише "Кордон.Медіа", передає RegioNews.

У Сумах вночі стався обстріл території Сумського державного університету з використанням російських безпілотників. Внаслідок атаки частково зруйновано один із корпусів закладу, будівля загорілася.

Корпус Сумського університету пошкоджено під час нічної атаки

За інформацією адміністрації університету, на щастя, люди не постраждали. Пожежні оперативно ліквідували загоряння.

Візуальні матеріали з місця події показують значні пошкодження будівлі з висоти. Ведеться оцінка збитків та планується відновлення корпусу.

Пожежу ліквідували рятувальники

Правоохоронці та рятувальні служби продовжують роботу на території університету, забезпечуючи безпеку та перевірку об'єкта на наявність додаткових загроз.

Раніше повідомлялося, Сумська громада зазнала нічної атаки російських військ із використанням щонайменше чотирьох ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.