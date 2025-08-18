17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 13:07

Як виглядає Сумський державний університет після нічної російської атаки безпілотниками

18 серпня 2025, 13:07
Читайте также на русском языке
Фото: Кордон.Медіа
Читайте также
на русском языке

У Сумах частково зруйновано корпус університету після нічного обстрілу безпілотниками, постраждалих немає

Про це пише "Кордон.Медіа", передає RegioNews.

У Сумах вночі стався обстріл території Сумського державного університету з використанням російських безпілотників. Внаслідок атаки частково зруйновано один із корпусів закладу, будівля загорілася.

Корпус Сумського університету пошкоджено під час нічної атаки

За інформацією адміністрації університету, на щастя, люди не постраждали. Пожежні оперативно ліквідували загоряння.

Візуальні матеріали з місця події показують значні пошкодження будівлі з висоти. Ведеться оцінка збитків та планується відновлення корпусу.

Пожежу ліквідували рятувальники

Правоохоронці та рятувальні служби продовжують роботу на території університету, забезпечуючи безпеку та перевірку об'єкта на наявність додаткових загроз.

Раніше повідомлялося, Сумська громада зазнала нічної атаки російських військ із використанням щонайменше чотирьох ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл пожежа Суми виш руйнування російська армія безпілотники СумДУ шахеди
Момент прицільного удару по житловому будинку в Харкові потрапив на відео
18 серпня 2025, 12:58
У Харкові оголошено День жалоби за жертвами ворожого обстрілу
18 серпня 2025, 11:14
У Львові двоє восьмирічних дітей підпалили двері гімназії: батьків оштрафували
18 серпня 2025, 10:52
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
18 серпня 2025, 17:29
Зеленський зустрівся із Келлогом у США
18 серпня 2025, 17:16
У Кам'янському на прохання патрульних показати права водій показав статевий орган
18 серпня 2025, 17:09
Кабмін надав до розгляду у ВР законопроєкт про введення штрафів за порушення комендантської години
18 серпня 2025, 16:51
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 16:39
Шабунін про законопроєкт №11228-1: "Індульгенцію виписуватимуть опричники СБУ"
18 серпня 2025, 16:04
На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого
18 серпня 2025, 15:52
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 15:40
Чотири жителі Одеси організували мережу магазинів із нелегальними тютюновими виробами
18 серпня 2025, 15:15
На Дніпропетровщині посеред дороги розвалився автомобіль
18 серпня 2025, 15:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »