Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
Росіяни у п’ятницю, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум безпілотником. Рятувальники ліквідували пожежу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Сумській області у Facebook.
У ДСНС зазначили, що через російський удар на об'єкті цивільної інфраструктури почалася пожежа.
"Наразі всі осередки горіння ліквідовано", - зазначили у відомстві.
Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
Нагадаємо, 15 серпня росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.
Ранкова атака РФ на Сумщині: дрон влучив у авто, загинув цивільнийВсі новини »
15 серпня 2025, 11:50Росіяни вдарили по АЗС на Сумщині: є постраждалий
15 серпня 2025, 08:06На Сумщині знешкодили 50-кілограмову бойову частину російського дрона, який впав у полі
15 серпня 2025, 05:26
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Україна повернула із російської окупації ще трьох дітей
15 серпня 2025, 22:09На Алясці стартують переговори Трампа і Путіна (онлайн)
15 серпня 2025, 22:02В Україні різко подешевшали кавуни
15 серпня 2025, 21:48Британія голова відправити своїх військових в Україну після угоди про перемир'я з РФ
15 серпня 2025, 21:45Україна виплатить по 15 млн грн сім'ям військовослужбовців, які загинули у полоні
15 серпня 2025, 21:33ЗСУ зупинили прорив фронту на Донеччині
15 серпня 2025, 21:12На Харківщині директора санаторію підозрюють у розкраданні майже 80 млн грн
15 серпня 2025, 20:48Росіяни атакували Запорізьку область дроном: є поранений
15 серпня 2025, 20:45Обстріли Дніпропетровщини: виникли пожежі, є загиблий
15 серпня 2025, 20:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі блоги »