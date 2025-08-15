Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків

фото: ДСНС

Росіяни у п’ятницю, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум безпілотником. Рятувальники ліквідували пожежу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Сумській області у Facebook.

У ДСНС зазначили, що через російський удар на об'єкті цивільної інфраструктури почалася пожежа.

"Наразі всі осередки горіння ліквідовано", - зазначили у відомстві.

Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Нагадаємо, 15 серпня росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.