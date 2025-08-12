18:29  12 серпня
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам'яті Героїв
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 22:09

Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Сумщині

12 серпня 2025, 22:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Збройні сили України звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині, у двох точках вийшли на кордон з РФ

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед", - заявив він.

Зеленський зазначив, що у двох точках вийшли на кордон з РФ.

"Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол (командувач ДШВ -ред.) і Сирський (головнокомандувач ЗСУ -ред.). Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на прорив росіян у Донецькій області. Український лідер пояснив, що мета цих просувань ворога — до 15 серпня сформувати певний інформаційний простір перед зустріччю Путіна з Трампом.

Володимир Зеленський Сумщина Сумська область війна РФ ЗСУ
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
07 серпня 2025
