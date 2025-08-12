Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Сумщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Збройні сили України звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині, у двох точках вийшли на кордон з РФ

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед", - заявив він.

Зеленський зазначив, що у двох точках вийшли на кордон з РФ.

"Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол (командувач ДШВ -ред.) і Сирський (головнокомандувач ЗСУ -ред.). Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на прорив росіян у Донецькій області. Український лідер пояснив, що мета цих просувань ворога — до 15 серпня сформувати певний інформаційний простір перед зустріччю Путіна з Трампом.