Ворог вдарив по даху будівлі Сумської ОДА: що відомо про ранкову атаку
Ранковий удар безпілотника по будівлі Сумської ОДА став черговим викликом для безпеки міста
Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Сьогодні вранці у Сумах російський безпілотник завдав удару по даху будівлі обласної державної адміністрації, розташованої в центрі міста. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Ворог продовжує системно атакувати адміністративні та цивільні об'єкти в регіоні, намагаючись створити тиск і залякати місцеве населення. У зв'язку з цим мешканців та гостей Сумщини закликають під час повітряних тривог уникати перебування поблизу адміністративних будівель та об'єктів критичної інфраструктури.
Незважаючи на обстріли, команда Сумської обласної військової адміністрації працює злагоджено і продовжує ухвалювати всі необхідні рішення без затримок. Правоохоронці і рятувальні служби перебувають у посиленій готовності, аби оперативно реагувати на будь-які загрози безпеці регіону.
Нагадуємо, що вночі Синельниковщина зазнала масштабної атаки ворожими безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено важливі об'єкти та будинки.