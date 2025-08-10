16:09  09 серпня
Ворог вдарив по даху будівлі Сумської ОДА: що відомо про ранкову атаку
Ворог вдарив по даху будівлі Сумської ОДА: що відомо про ранкову атаку

10 серпня 2025, 10:59
Фото: начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Ранковий удар безпілотника по будівлі Сумської ОДА став черговим викликом для безпеки міста

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Сьогодні вранці у Сумах російський безпілотник завдав удару по даху будівлі обласної державної адміністрації, розташованої в центрі міста. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Ворог продовжує системно атакувати адміністративні та цивільні об'єкти в регіоні, намагаючись створити тиск і залякати місцеве населення. У зв'язку з цим мешканців та гостей Сумщини закликають під час повітряних тривог уникати перебування поблизу адміністративних будівель та об'єктів критичної інфраструктури.

Незважаючи на обстріли, команда Сумської обласної військової адміністрації працює злагоджено і продовжує ухвалювати всі необхідні рішення без затримок. Правоохоронці і рятувальні служби перебувають у посиленій готовності, аби оперативно реагувати на будь-які загрози безпеці регіону.

Нагадуємо, що вночі Синельниковщина зазнала масштабної атаки ворожими безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено важливі об'єкти та будинки.

