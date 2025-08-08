Фото: полиция Сумской области

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

По последним данным, правоохранители сообщили о подозрении 18 лицам в 16 уголовных производствах, связанных с хищением бюджетных средств, служебной халатностью и взяточничеством. Общая сумма ущерба составляет более 19 миллионов гривен, а также выявлено уклонение от уплаты налогов на сумму почти 16 миллионов.

Правоохранители Сумщины ужесточают борьбу с коррупцией

Среди подозреваемых - депутаты, чиновники, руководители государственных и коммунальных учреждений, а также предприниматели. В частности, директор одного из коммунальных предприятий в Глухове нанес ущерб почти на 8 миллионов гривен из-за завышенных цен на реконструкцию водопровода. Нарушения зафиксировали и в других сферах - от ремонта мостов до закупки дров для населения, что обошлось бюджету в несколько миллионов гривен.

Также установлены злоупотребления при строительстве фортификационных сооружений, необоснованные соглашения на закупку электроэнергии в Ахтырке и Шостке, а также присвоение средств при модернизации водозабора, строительстве футбольного поля и ремонте укрытий.

Уже сообщено о подозрении 18 человек

Правоохранители также выявили два случая преступлений против окружающей среды, связанные с незаконной реализацией древесины и ненадлежащим выполнением обязанностей при рубке леса. В сфере налоговых преступлений подозрения получили депутат областного совета и владелец компании, которые уклонялись от уплаты налогов на сумму более 15 миллионов гривен. Кроме того, задокументирован случай взяточничества в Конотопской больнице, где врач и медсестра получили неправомерную выгоду.

Ущерб бюджету превышает 19 миллионов гривен

Всем подозреваемым сообщено о подозрении по различным статьям Уголовного кодекса Украины. Прокуратура готовит ходатайство об избрании мер пресечения и отстранении фигурантов от должностей.

Напомним, ранее сообщалось об избрании меры пресечения командиру Нацгвардии, подозреваемому в коррупции при закупке БПЛА и средств РЭБ. Дело расследует Высший антикоррупционный суд, который продолжает работу над разоблачением злоупотреблений в военной сфере.