Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

За останніми даними, правоохоронці повідомили про підозру 18 особам у 16 кримінальних провадженнях, пов'язаних із розкраданням бюджетних коштів, службовою недбалістю та хабарництвом. Загальна сума збитків становить понад 19 мільйонів гривень, а також виявлено ухилення від сплати податків на суму майже 16 мільйонів.

Правоохоронці Сумщини посилюють боротьбу з корупцією

Серед підозрюваних - депутати, посадовці, керівники державних і комунальних установ, а також підприємці. Зокрема, директор одного з комунальних підприємств у Глухові завдав збитків майже на 8 мільйонів гривень через завищені ціни на реконструкцію водогону. Порушення зафіксували і в інших сферах - від ремонту мостів до закупівлі дров для населення, що обійшлося бюджету у кілька мільйонів гривень.

Також встановлено зловживання під час будівництва фортифікаційних споруд, необґрунтовані угоди на закупівлю електроенергії в Охтирці та Шостці, а також привласнення коштів при модернізації водозабору, будівництві футбольного поля і ремонті укриттів.

Вже повідомлено про підозру 18 особам

Правоохоронці також виявили два випадки злочинів проти довкілля, пов'язані з незаконною реалізацією деревини та неналежним виконанням обов'язків при рубці лісу. У сфері податкових злочинів підозри отримали депутат обласної ради та власник компанії, які ухилялися від сплати податків на понад 15 мільйонів гривень. Окрім цього, задокументовано випадок хабарництва у Конотопській лікарні, де лікар і медсестра отримали неправомірну вигоду.

Збитки бюджету перевищують 19 мільйонів гривень

Усім підозрюваним повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України. Прокуратура готує клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення фігурантів від посад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обрання запобіжного заходу командиру Нацгвардії, підозрюваному у корупції під час закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Справу розслідує Вищий антикорупційний суд, який продовжує роботу над викриттям зловживань у військовій сфері.