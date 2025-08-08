17:15  08 серпня
Більшість українців прагнуть завершення війни шляхом переговорів, - опитування Gallup
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 18:14

На Сумщині викрили масштабну корупційну схему: 18 підозрюваних і збитки понад 19 млн грн

08 серпня 2025, 18:14
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Сумської області
Читайте также
на русском языке

Поліція Сумської області продовжує активну боротьбу з корупцією, незважаючи на складні умови поблизу лінії фронту

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

За останніми даними, правоохоронці повідомили про підозру 18 особам у 16 кримінальних провадженнях, пов'язаних із розкраданням бюджетних коштів, службовою недбалістю та хабарництвом. Загальна сума збитків становить понад 19 мільйонів гривень, а також виявлено ухилення від сплати податків на суму майже 16 мільйонів.

Правоохоронці Сумщини посилюють боротьбу з корупцією

Серед підозрюваних - депутати, посадовці, керівники державних і комунальних установ, а також підприємці. Зокрема, директор одного з комунальних підприємств у Глухові завдав збитків майже на 8 мільйонів гривень через завищені ціни на реконструкцію водогону. Порушення зафіксували і в інших сферах - від ремонту мостів до закупівлі дров для населення, що обійшлося бюджету у кілька мільйонів гривень.

Також встановлено зловживання під час будівництва фортифікаційних споруд, необґрунтовані угоди на закупівлю електроенергії в Охтирці та Шостці, а також привласнення коштів при модернізації водозабору, будівництві футбольного поля і ремонті укриттів.

Вже повідомлено про підозру 18 особам

Правоохоронці також виявили два випадки злочинів проти довкілля, пов'язані з незаконною реалізацією деревини та неналежним виконанням обов'язків при рубці лісу. У сфері податкових злочинів підозри отримали депутат обласної ради та власник компанії, які ухилялися від сплати податків на понад 15 мільйонів гривень. Окрім цього, задокументовано випадок хабарництва у Конотопській лікарні, де лікар і медсестра отримали неправомірну вигоду.

Збитки бюджету перевищують 19 мільйонів гривень

Усім підозрюваним повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України. Прокуратура готує клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення фігурантів від посад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обрання запобіжного заходу командиру Нацгвардії, підозрюваному у корупції під час закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. Справу розслідує Вищий антикорупційний суд, який продовжує роботу над викриттям зловживань у військовій сфері.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар бюджетні кошти корупція Сумська область податкові схеми розкрадання коштів
Викрито керівництво Держпродспоживслужби Вінницької області на оборудках зі службовим житлом
08 серпня 2025, 15:40
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
08 серпня 2025, 15:39
У Кривому Розі викрили медика та спільника на хабарі $5 тис. за фіктивні документи для відстрочки від служби
08 серпня 2025, 15:20
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
США та РФ ведуть переговори про припинення вогню в Україні: що відомо
08 серпня 2025, 18:05
Актуальні вакансії в Харківській області: пропозиції з зарплатою до 50 тис. грн, які варто розглянути
08 серпня 2025, 17:50
Двоє підлітків пошкодили спортивну споруду на Тернопільщині
08 серпня 2025, 17:49
У Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні
08 серпня 2025, 17:39
Більшість українців прагнуть завершення війни шляхом переговорів, - опитування Gallup
08 серпня 2025, 17:15
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
08 серпня 2025, 17:12
У Кривому Розі зафіксовано потужний смерч в районі кар'єру
08 серпня 2025, 17:04
Підземні школи та укриття: як на Запоріжжі готуються до нового навчального року
08 серпня 2025, 16:36
У Івано-Франківську псевдобанкір ошукав жінку на 100 тисяч гривень
08 серпня 2025, 16:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »