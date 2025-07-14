В Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских, пострадали 7 человек
Вчера, 13 июля, армия РФ убила двух мирных жителей Донецкой области. Ранения получили семь гражданских
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По оперативным данным, россияне убили двух жителей в Боковом.
"Еще 7 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.
Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 352 погибших и 7 534 пострадавших) зафиксировано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, вчера российские войска убили жителя Херсонщины, ранены шесть гражданских.
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