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14 июля 2025, 11:25

В Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских, пострадали 7 человек

14 июля 2025, 11:25
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фото: Вадим Филашкин
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Вчера, 13 июля, армия РФ убила двух мирных жителей Донецкой области. Ранения получили семь гражданских

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, россияне убили двух жителей в Боковом.

"Еще 7 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 352 погибших и 7 534 пострадавших) зафиксировано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, вчера российские войска убили жителя Херсонщины, ранены шесть гражданских.

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РФ война обстрелы погибшие оккупанты Донецкая область пострадавшие Филашкин Вадим Сергеевич Донетчина
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