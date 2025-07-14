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14 июля 2025, 10:48

Россия обстреляла Харьковщину: есть раненые, погибший и уничтоженное пшеничное поле

14 июля 2025, 10:48
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фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и девяти населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей, еще один человек погиб

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Караичное Волчанской общины пострадал 56-летний мужчина. В селе Грушевка Кондрашевской общины - 58-летний и 79-летний мужчины.

В селе Ольховатко погиб 46-летний мужчина в результате взрыва неизвестного предмета.

Оккупанты применили различные типы вооружения: 1 ракета (предварительно), 7 управляемых авиабомб (КАБ), 4 дроны Shahed, 4 дроны "Герань-2", 1 БпЛА типа "Молния" и 4 FPV-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • Харьковский район - частный дом в селе Казачья Лопань;
  • Купянский район - жилые дома, автомобиль, горелая пшеница на поле в селе Шевченково;
  • Берестинский район – пожар на поле в селе Красное.

Напомним, 14 июля российские войска атаковали на Сумы. Вражеские беспилотники ударили по объекту гражданской инфраструктуры. Возник масштабный пожар.

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