Россия обстреляла Харьковщину: есть раненые, погибший и уничтоженное пшеничное поле
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и девяти населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей, еще один человек погиб
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в селе Караичное Волчанской общины пострадал 56-летний мужчина. В селе Грушевка Кондрашевской общины - 58-летний и 79-летний мужчины.
В селе Ольховатко погиб 46-летний мужчина в результате взрыва неизвестного предмета.
Оккупанты применили различные типы вооружения: 1 ракета (предварительно), 7 управляемых авиабомб (КАБ), 4 дроны Shahed, 4 дроны "Герань-2", 1 БпЛА типа "Молния" и 4 FPV-дроны.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- Харьковский район - частный дом в селе Казачья Лопань;
- Купянский район - жилые дома, автомобиль, горелая пшеница на поле в селе Шевченково;
- Берестинский район – пожар на поле в селе Красное.
Напомним, 14 июля российские войска атаковали на Сумы. Вражеские беспилотники ударили по объекту гражданской инфраструктуры. Возник масштабный пожар.