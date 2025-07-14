Россия ударила "шахедами" по Днепропетровщине: ранены 3 гражданских, среди них — дети
Ночью войска РФ атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов. В результате попаданий в двух районах области пострадали трое гражданских
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В Днепровском районе пострадали три человека.
"Все госпитализированы. Две 13-летние девочки в состоянии средней тяжести. 51-летний мужчина - "тяжелый", - проинформировал глава ОВА.
Из-за обстрелов загорелись три дома, два гаража, четыре хозяйственных постройки и лес.
На Криворожье возник пожар, изуродованная инфраструктура. Никопольщину оккупанты атаковали FPV-дронами и артиллерией.
Напомним, вчера российские войска атаковали ударными БпЛА Самар на Днепропетровщине. В городе повреждена школа и жилые дома.