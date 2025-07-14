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14 июля 2025, 08:13

Россия ударила "шахедами" по Днепропетровщине: ранены 3 гражданских, среди них — дети

14 июля 2025, 08:13
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фото: Сергей Лысак
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Ночью войска РФ атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов. В результате попаданий в двух районах области пострадали трое гражданских

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Днепровском районе пострадали три человека.

"Все госпитализированы. Две 13-летние девочки в состоянии средней тяжести. 51-летний мужчина - "тяжелый", - проинформировал глава ОВА.

Из-за обстрелов загорелись три дома, два гаража, четыре хозяйственных постройки и лес.

На Криворожье возник пожар, изуродованная инфраструктура. Никопольщину оккупанты атаковали FPV-дронами и артиллерией.

Напомним, вчера российские войска атаковали ударными БпЛА Самар на Днепропетровщине. В городе повреждена школа и жилые дома.

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РФ война оккупанты дети Днепропетровская область дрон БПЛА Лысак Сергей Петрович пострадавшие шахед
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