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Российский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Стецьковском старостате

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, после первого удара по гражданскому объекту на место прибыли медики для оказания экстренной помощи и эвакуации раненого. В этот момент враг нанес повторный удар — уже непосредственно по машине скорой помощи и медицинскому персоналу.

Двое парамедиков получили травмы и обследуются в больнице.

Как известно, в последние месяцы российские войска все чаще выбирают мишенями для террористических атак объекты экстренной медицинской помощи по всей Украине.

Напомним, с начала лета из-за российских обстрелов пострадали шесть медиков экстренной медицинской помощи. В общей сложности повреждены 24 автомобиля скорой помощи, из которых два уничтожены полностью.

Ранее сообщалось, что 4 июля в результате ночной атаки российских войск на столицу повреждены пять автомобилей скорой помощи, следовавших на вызовы к пострадавшим жителям Киева.