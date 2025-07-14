Атака дронов на Полтавщину: ранен человек, повреждены дома

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Полтавская область снова под вражеским огнем. Накануне враг в очередной раз атаковал регион с помощью беспилотных летательных аппаратов

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

По его словам, большинство вражеских дронов было уничтожено силами ПВО, однако обломки попали в жилищный сектор.

В Полтавской общине повреждены три жилых дома, в результате чего травмирован один человек. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 490 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов пострадала мирная жительница.