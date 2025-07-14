Российские войска убили жителя Херсонщины, ранены 6 гражданских

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За прошедшие сутки оккупационная армия РФ атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, пострадали шесть гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки захватчики били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили семь многоэтажек и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, дачный кооператив и частные автомобили, попали по территории рынка.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 — получили ранения", — говорится в сообщении.