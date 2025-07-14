На Сумщині російський дрон вдарив по медиках під час евакуації пораненого

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Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, після першого удару по цивільному об’єкту, на місце прибули медики для надання екстреної допомоги та евакуації пораненого. У цей момент ворог здійснив повторну атаку — вже безпосередньо по машині швидкої допомоги та медичному персоналу.

Двоє парамедиків отримали травми й наразі обстежуються в лікарні.

Як відомо, протягом останніх місяців російські війська дедалі частіше обирають мішенями для терористичних атак об'єкти екстреної медичної допомоги по всій Україні.

Нагадаємо, з початку літа через російські обстріли постраждали шестеро медиків екстреної медичної допомоги. Загалом пошкоджені 24 автомобілі швидкої, з яких два знищені вщент.

Раніше повідомлялося, що 4 липня внаслідок нічної атаки російських військ на столицю пошкоджено п'ять автомобілів швидкої допомоги, які прямували на виклики до постраждалих мешканців Києва.