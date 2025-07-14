На Черниговщине россияне атаковали дроном трактор: ранен водитель
В минувшую субботу оккупационные войска РФ попали дроном по трактору в одном из пограничных сел Новгород-Северского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черниговской области.
"В результате удара ранения получил 47-летний тракторист", — говорится в сообщении.
Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.
Правоохранители задокументировали последствия очередного военного преступления российских оккупантов.
Напомним, 7 июля россияне убили 35-летнего тракториста вблизи Берислава Херсонской области.
Атака БпЛА на Самар: повреждена школа и жилые домаВсе новости »
13 июля 2025, 15:25Оккупанты сбросили авиабомбы на село на Днепропетровщине: из-под завалов деблокировали тело женщины
13 июля 2025, 13:3543-летний мужчина и 26-летняя девушка: кем были те, кого убили россияне на Буковине
12 июля 2025, 17:00
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
На Кировоградщине обнаружили тело утопленника
14 июля 2025, 02:05На Харьковщине бригада "Месть" уничтожила танки оккупантов
14 июля 2025, 00:25В пруду на Харьковщине утонул мужчина
13 июля 2025, 18:20Под Киевом мужчина взорвал гранатой 5 полицейских: нападавшего застрелили
13 июля 2025, 17:30Пограничники сожгли дронами технику и укрытия оккупантов в Харьковской области
13 июля 2025, 16:56На Киевщине легковушка врезалась в дерево: водителя госпитализировали
13 июля 2025, 16:00Атака БпЛА на Самар: повреждена школа и жилые дома
13 июля 2025, 15:25В Запорожье вспыхнула многоэтажка: пострадали 10 человек, среди них — дети
13 июля 2025, 14:45Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 13 июля
13 июля 2025, 14:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине