Атака БпЛА на Самар: повреждена школа и жилые дома
В результате удара вражеских беспилотников по городу Самар на Днепропетровщине в воскресенье, 13 июля, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Беспокойным выдалось воскресенье для города Самар. Из-за вражеских ударов там изуродованы школа и многоквартирные дома. В них разбиты окна", - проинформировал глава ОВА.
К счастью, информация о пострадавших не поступала.
Напомним, сегодня днем российские войска атаковали ударными БпЛА город Самар на Днепропетровщине.
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