Россияне бьют по "скорым": в Минздраве назвали количество пострадавших медиков и авто

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В последние месяцы российские войска все чаще выбирают мишенями для террористических атак объекты экстренной медицинской помощи по всей Украине

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Согласно данным мониторинговой группы ДЗ "УНПЦ ЭМД и МК МЗ Украины", в июне - начале июля ранения получили 6 медиков. Двое из них пострадали из-за удара дрона, направленного на медицинскую бригаду.

Кроме того, 24 автомобиля скорой помощи получили повреждения, а 2 транспортных средства уничтожены полностью.

По меньшей мере, 6 объектов инфраструктуры были повреждены или разрушены — это административные здания, станции скорой помощи, пункты базирования бригад и гаражи с автомобилями.

Несмотря на все вызовы, система экстренной медицинской помощи не прекращает работу: поврежденные объекты переведены в другие пункты базирования, а вызовы обрабатываются в полном объеме, отметили в Минздраве.

Напомним, 4 июля в результате ночной атаки российских войск на столицу повреждены пять автомобилей скорой помощи , следовавших на вызовы к пострадавшим жителям Киева.