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14 июля 2025, 04:35

В ВСУ назвали потери российской армии за неделю

14 июля 2025, 04:35
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшую неделю, с 6 по 13 июля, Силы обороны Украины уничтожили около 7 490 оккупантов, а также 2 757 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

  • 24 танка;
  • 27 боевых бронированных машин;
  • 283 артиллерийские системы;
  • восемь РСЗО;
  • две установки ПВО;
  • 671 единица автотехники;
  • четыре единицы спецтехники.

"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 52 ракеты и 1686 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 033 930 военных.

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