В ВСУ назвали потери российской армии за неделю

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 6 по 13 июля, Силы обороны Украины уничтожили около 7 490 оккупантов, а также 2 757 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

24 танка;

27 боевых бронированных машин;

283 артиллерийские системы;

восемь РСЗО;

две установки ПВО;

671 единица автотехники;

четыре единицы спецтехники.

"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 52 ракеты и 1686 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.