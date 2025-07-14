В ВСУ назвали потери российской армии за неделю
За прошедшую неделю, с 6 по 13 июля, Силы обороны Украины уничтожили около 7 490 оккупантов, а также 2 757 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 24 танка;
- 27 боевых бронированных машин;
- 283 артиллерийские системы;
- восемь РСЗО;
- две установки ПВО;
- 671 единица автотехники;
- четыре единицы спецтехники.
"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 52 ракеты и 1686 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 1 033 930 военных.
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