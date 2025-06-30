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30 июня 2025, 17:15

Предлагали работу в Европе, но воровали деньги: семейная пара из Харькова зарабатывала на фейковых вакансиях

30 июня 2025, 17:15
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Фото: Нацполиция
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В Харькове разоблачили мошенников, которые с помощью фейковых вакансий выманивали у людей деньги Теперь они получили подозрения.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковской области правоохранители разоблачили аферистов, которые выманивали деньги у граждан под предлогом трудоустройства в европейских странах. Известно, что есть, по меньшей мере, четверо пострадавших, у которых мошенники похитили более 80 тысяч гривен.

Схему организовала семейная пара из Харькова. Они размешивали фейковые вакансии в интернете и обещали "выгодную работу за границей". Для оформления визы, документов или других услуг они просили подписку в размере 700 евро. Деньги потерпевшие перечисляли на счета других людей, привлеченных мошенниками.

В настоящее время троим лицам сообщили о подозрении по статье о мошенничестве. Двух из них в качестве меры пресечения отправили под стражу.

Напомним, ранее в Никополе в суд направили дело серийного мошенника, обманом завладевшего более 40 тысяч гривен. Он предлагал людям якобы социальную помощь от международных организаций. На самом же деле, когда люди вместо подлинной поддержки жертвы переходили по фишинговым ссылкам и вводили свои банковские данные, он похищал деньги с их счетов.

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