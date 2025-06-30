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30 июня 2025, 10:26

В Тернопольской области будут принудительно лечить женщину, которая убила дочь и пыталась покончить жизнь самоубийством

30 июня 2025, 10:26
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фото: Национальная полиция
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В Тернополе женщина убила свою дочь, а после этого пыталась покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Трагедия произошла в ноябре 2024 года. В Тернополе на массиве Дружба с пятого этажа выпала женщина 1992 года рождения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Ее с многочисленными переломами доставили в больницу. В ходе расследования стало известно, что за несколько часов до попытки самоубийства во время купания утопила в ванне свою двухлетнюю дочь. Когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать ребенка, но не смогла.

Врачи спасли жизнь подозреваемой, но она осталась прикованной к постели.

"Фигурантка не могла осознавать значение и характер своих действий и руководить ими из-за психического заболевания. Комиссия признала 33-летнюю женщину невменяемой, поэтому суд должен рассмотреть ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

Напомним, в Тернопольской области будут судить женщину, которая пьяной убила знакомую.

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