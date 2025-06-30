В Херсоне россияне убили гражданского
В воскресенье днем, 29 июня, оккупационная российская армия убила жителя Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, жертвой российских террористов стал мужчина, который попал под удар врага около 14:30.
"Его личность сейчас устанавливают. Мои соболезнования родным погибшего", — говорится в сообщении главы ОВА.
Также из-за вражеских обстрелов пострадал 61-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями.
Напомним, накануне в Херсонской области в результате обстрелов РФ погибла женщина, семь гражданских получили ранения разной степени тяжести.
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