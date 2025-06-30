В Херсоне россияне убили гражданского

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, жертвой российских террористов стал мужчина, который попал под удар врага около 14:30.

"Его личность сейчас устанавливают. Мои соболезнования родным погибшего", — говорится в сообщении главы ОВА.

Также из-за вражеских обстрелов пострадал 61-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями.